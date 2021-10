Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Verletztem

Völklingen (ots)

Am 23.10.21 gegen 08:20 Uhr kam es auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen ca. 700 Meter vor der Anschlussstelle Gersweiler zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 21-jährige Fahrer verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mehrfach mit dortigen Leitplanken. Der PKW kam schließlich seitlich liegend in Unfallendstellung. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, welcher noch am gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Autobahn musste für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell