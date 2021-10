Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

66333 Völklingen (ots)

Am 21.10.2021 kam es gegen 11.30 h zu einem Verkehrsunfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Völklingen-Fürstenhausen. Hierbei kam es beim Überholen zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter, ein 56 Jahre alter Mann aus Völklingen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte allerdings von der Polizei Völklingen ermittelt werden. Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem Unfall kam. Der Unfall wird von den beiden Unfallbeteiligten unterschiedlich geschildert. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen PKW gesucht, der sich am Unfallort als Unfallzeuge zu erkennen gab. Seine Daten wurden allerdings von den Unfallbeteiligten nicht notiert. Der Unfallzeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

