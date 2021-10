Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW landet in der Rossel

66333 Völklingen (ots)

Am 20.10.2021 kam es gegen 18.30 h zu einem Verkehrsunfall in Völklingen-Geislautern. Ein PKW der Marke BMW war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hammergraben geparkt. Offensichtlich hatte der Fahrer des PKW, ein 38 Jahre alter Mann aus Völklingen, den PKW beim Aussteigen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Der PKW rollte rückwärts über den Parkplatz und einen Grünstreifen. Schließlich rollte er ca. 10 m eine Böschung zur Rossel hinunter, wo der PKW in Unfallendstellung kam. Mit Unterstützung der FFW Geislautern konnte der PKW durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der PKW wurde im Heckbereich beschädigt. Zu einer Verschmutzung der Rossel durch Betriebsstoffe war es nicht gekommen.

