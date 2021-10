Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall auf der A 620 durch Ladungsteil

66128 Saarbrücken (ots)

Am 18.10.2021 kam es in der Zeit zwischen 08.00 h und 08.30 h zu einem Verkehrsunfall auf der A 620. Ein 61 Jahre alter PKW-Fahrer war in Richtung Saarbrücken unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Klarenthal und Gersweiler fuhr er über eine Grobspanplatte (OSB-Platte) und beschädigte sich den Frontstoßfänger seines PKW. Dem Geschädigten war auf dem Standstreifen ein LKW (3,5 t) mit Pritsche aufgefallen, der offensichtlich seine Ladung sicherte. Möglicherweise ist die Platte von der Pritsche des LKW gefallen. Hinweise zu dem LKW mit Pritsche bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

