Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Völklingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Gatterstraße in Höhe der Hausnummer 16 geparkter Mercedes Benz an der Beifahrerseite mittels unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

