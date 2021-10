Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Tageswohnungseinbruch

Heusweiler (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Saarlouiser Straße in Heusweiler ein Tageswohnungseinbruch in der Zeit von 11:35 Uhr bis 14:00 Uhr, bei welchem durch unbekannte Täter Schmuckgegenstände und Spirituosen entwendet wurden. Nachdem die Täter eine Kellertür aufhebelten, hatten diese Zugang zu dem Anwesen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

