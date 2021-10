Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 23:30 Uhr in der Lauterbacher Straße ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten hier die geschlossene Hauseingangstür auf und betraten die Wohnräumlichkeiten des Anwesens. Über etwaiges Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Anschließend begaben sich die Personen zu einem in der Straße geparkten dunklen Pkw und entfernten sich mit diesem in Richtung Völklingen-Lauterbach von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell