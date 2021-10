Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht auf der A 8

Heusweiler (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der A 8 in Höhe des Autobahnkreuzes Saarbrücken in Fahrtrichtung Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aus ungeklärten Gründen mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. In der Folge stieg er auf der Beifahrerseite aus seinem Pkw aus und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Der zurückgelassene braune 1er BMW mit der Kreiskennung SLS wies einen Totalschaden auf. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem Verursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

