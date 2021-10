Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Motorrollers

Großrosseln (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagabend kam es in der Ludweilerstraße zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Das in Höhe der Hausnummer 99 am Fahrbahnrand geparkte Kleinkraftrad der Marke Piaggio wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Der Roller weißt eine schwarze Lackierung mit roten Applikationen auf. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell