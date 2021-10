Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung eines Pkw

Großrosseln - St. Nikolaus (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr an einem in der Naßweilerstraße geparkten Pkw die Heckscheibe mittels eines Steines eingeworfen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

