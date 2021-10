Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl

Völklingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich zwischen 18:15 Uhr und 07:30 Uhr ein Einbruch in der Völklinger Innenstadt in ein Ladengeschäft der Kreppstraße. Hier wurde die Haupteingangstür an der Gebäudefront aufgehebelt und in der Folge ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell