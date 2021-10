Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand einer Doppelgarage mit Todesfolge.

Völklingen-Ludweiler (ots)

Völklingen-Ludweiler. Am 16.10.2021 kam es gegen 14:20 Uhr in der Kirchstraße zu einem Brandgeschehen einer Doppelgarage eines Privatanwesens. Hierbei wurden zwei männliche Personen im Alter von 16 und 51 Jahren schwer verletzt, was eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus zur Folge hatte. Ein Mann im Alter von 73 Jahren verstarb infolge des Brandes noch an der Örtlichkeit. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und der entstandenen Summe des Sachschadens dauern an.

