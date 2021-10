Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw bei Verkehrsunfall mit Flucht stark beschädigt

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich in der Buchschacher Straße in Riegelsberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiinspektion Völklingen auch Fahrzeugteile des flüchtenden Unfallverursachers fest. Ersten Ermittlungen zu Folge könnten die Fahrzeugteile zu einem Bus bzw. Linienbus gehören. Die Polizei Völklingen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher machen können.

