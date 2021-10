Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Anhängers in Püttlingen

Püttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einem Hinterhof in der Püttlinger Pickardstraße ein Pkw-Anhänger, ein Einachser der Marke Anssems, entwendet. Am Heck des Fahrzeugs befand sich der Aufkleber "100 km/h", der in Form einer Schramme auffällig beschädigt gewesen sein soll. Die Polizei Völklingen sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter und zum Verbleib des Anhängers machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell