Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jugendliche beschädigen mehrere Fahrzeuge in der Püttlinger Straße

Völklingen (ots)

Am Donnerstag, den 14.10.2021, wurde die Polizei Völklingen von einer Anwohnerin der Püttlinger Straße in Völklingen alarmiert. Diese hatte drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie den Lack mehrerer am Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge zerkratzten. Tatsächlich stellten die Beamten im Bereich der Püttlinger Straße anschließend neun beschädigte Pkw fest. Auch die drei Jugendlichen im Altern zwischen 13 und 14 Jahren konnten am Tatort angetroffen werden. Bei einem der Tatverdächtigen, einem 14-jährigen aus Völklingen, konnte ein kleiner Stein aufgefunden werden, der offenbar als Tatmittel diente. Die Jugendlichen wurden anschließend in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

