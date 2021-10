Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Riegelsberg (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2021, ereignete sich kurz nach 18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 87-jährige Fahrer eines Pkw wollte von Heusweiler kommend nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen und übersah hierbei ein entgegenkommendes Motorrad. Der 65-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis St. Wendel konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 65-jährige trug ersten Erkenntnissen zu Folge schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen davon. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Völklingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher ein.

