Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme eines Einbrechers

Riegelsberg (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Glückauf-Straße. Gegen 21:00 Uhr teilte eine ältere Dame der Polizei über Notruf mit, dass sich ein Einbrecher in ihrem Haus befinden würde. Nachdem sie zuvor ein Klirren und Krachen im Erdgeschoss ihres Hauses wahrgenommen hatte sei sie aus ihrem Schlafzimmer in den Flur gegangen und habe eine dunkle Gestalt im Wohnzimmer gesehen, die hektisch mit einer Taschenlampe umhergeleuchtet habe. Daraufhin habe sie sich im Schlafzimmer in der ersten Etage eingesperrt und nun die Polizei informiert. Das kurze Zeit später eingetroffene Streifenkommando konnte dann im Vorgarten des Anwesens einen 47 Jahre alten Mann festnehmen, der beim Erblicken der Polizei fußläufig zu flüchten versuchte. Der Mann hatte zuvor ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam aufgehebelt und über eine als Steighilfe genutzte Mülltonne Zugang zu dem Einfamilienhaus erlangt. Beim Eintreffen des Streifenkommandos hatte er das Haus bereits wieder über den Einstiegsweg verlassen. Diebesgut führte bei seiner Festnahme nicht mit sich. Er wurde heute dem Haftrichter mit dem Ziel der Inhaftierung vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell