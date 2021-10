Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeugbrand

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es heute gegen 00:30 Uhr in dem Waldgebiet hinter dem Fußballplatz des SV 08 Ludweiler. Ein in der Nähe wohnender Zeuge, der durch einen lauten Knall geweckt worden war, hatte den Brand der Feuerwehr mitgeteilt. Beim Eintreffen der Löschkräfte im Bereich des beschrankten Waldweges stand der PKW der Marke Hyundai in Vollbrand. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr Ludweiler, die mit 2 Löschfahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Brandstiftung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

