Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Riegelsberg-Heusweiler (ots)

Riegelsberg-Heusweiler. Am Abend des 09.10.2021 gegen 23:00 Uhr wurde eine Streife der Polizei Völklingen auf einen Motorroller aufmerksam, der in rasanter Weise in die Güchenbacher Straße in Riegelsberg geführt wurde. Die Polizisten wollten den Fahrzeugführer auf sein Fahrverhalten ansprechen und kontrollieren. Doch dieser ignorierte die Anhalteaufforderung der Polizei und gab Gas. Der Roller wurde teilweise mit über 70 km/h geführt. Der Fahrer schaltete zeitweise sogar das Licht aus, um nicht mehr so gut gesehen zu werden. Eine besonders halsbrecherische Fahrweise zeigte der Fahrer an der Kreuzung der Ziegelhütter Straße zur Saarbrücker Straße. Hier fuhr er ungebremst über die rote Ampel. Zwei Pkw- Fahrer, die diese Kreuzung aus Richtung Heusweiler kommend passierten, mussten eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision mit dem Roller zu vermeiden. Der Rollerfahrer fuhr unbeirrt weiter in Richtung Walpershofen, wo er in der Heusweiler Straße nach links in die Mühlenstraße abbog. Auch hier wurde ein entgegenkommender Autofahrer gefährdet. Dieser musste sein Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Anschluss fuhr der Rollerfahrer über Wege, die mit dem Auto nicht zu befahren sind, in Richtung Heusweiler. Schlussendlich brach der Sichtkontakt zu dem Roller zunächst ab. Die Polizisten konnten den 16-jährigen Fahrer jedoch an seiner Anschrift ermitteln. Glücklicherweise wurde durch seine Fahrweise niemand verletzt. Der Roller des Jugendlichen wurde sichergestellt, um ein Leistungsgutachten erstellen zu lassen. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung. Mögliche Zeugen, jedoch insbesondere die gefährdeten Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei in Völklingen unter der 06898/2020 zu melden.

