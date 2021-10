Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Fahrer fährt nach geplatztem Reifen auf Felge weiter

Ludweiler (ots)

Ludweiler. Am frühen Abend des 09.10.2021 wurde die Polizei in Völklingen drüber informiert, dass ein Autofahrer mit einem geplatzten Reifen in der Völklinger Straße in Völklingen unterwegs sei. Die Polizisten konnten im Anschluss feststellen, dass an mehreren Bordsteinkanten in der Völklinger Straße Gummiantragungen vorhanden waren. In einem Wohngebiet konnten sie dann sogar den gelösten Reifen auf einem Gehweg liegend erkennen. Der Autofahrer fuhr offenbar auf der Felge weiter. Die Adresse des Fahrzeugführers konnte ermittelt werden. Dort konnte auch der Grund für diese ungewöhnliche Fahrweise festgestellt werden. Der 74-jährige Fahrer war betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

