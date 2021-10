Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter Täter beschädigt 15 Fahrzeuge

Wehrden (ots)

Wehrden. Eine bislang unbekannte Person verursachte über 7500 Euro Sachschaden, indem sie in der Schaffhauser Straße in Völklingen im Zeitraum vom 06.10.2021 bis zum 09.10.2021 fünfzehn Gebrauchtwagen eines Autohändlers mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte. Alle Fahrzeuge wurden im Bereich der Motorhaube beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Völklingen unter der 06898/2020 in Verdingung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell