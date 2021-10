Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Fürstenhausen

Fürstenhausen (ots)

Fürstenhausen. Am 08.10.2021 um 13:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen in der Saarbrücker Straße in Völklingen-Fürstenhausen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 65-jähriger Mann aus Völklingen die Saarbrücker Straße in Völklingen-Fürstenhausen aus Richtung Völklingen kommend. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw, welcher mit insgesamt vier Personen besetzt war. Darunter befanden sich auch ein 8-jähriges und ein 4-jähriges Kind. Sowohl der Unfallverursacher als auch sämtliche Insassen des entgegenkommenden Pkws wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Völklingen unter der 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell