Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Am 08.10.2021 gegen 14:50 Uhr kam es in der Straße "Am Kahlenberg" zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug beim Befahren der Straße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden am geparkten Pkw im Bereich des vorderen rechten Kotflügels sowie der Frontstoßstange. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Völklingen unter der 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

