Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verursachung von drei Verkehrsunfällen auf der A 620

Saarbrücken (ots)

Am 06.10.2021 kam es gegen 08.00 h zu einem Verkehrsunfall auf der A 620 im Bereich der Anschlussstelle Gersweiler. Ein 49 Jahre alter PKW-Fahrer aus Saarlouis befuhr mit seinem grauen Ford Fiesta die A 620 aus Richtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Ca. 500 m vor der Anschlussstelle Gersweiler kollidiert er mit dem Fahrzeugheck eines vorausfahrenden PKW eines 41 Jahre alten Mannes aus Saarlouis. Während der Geschädigte rechts auf die Standspur fährt, fährt der 49-Jährige an ihm vorbei weiter in Richtung Saarbrücken. Ca. 150 m kommt es zur erneuten Kollision mit dem PKW einer 31 Jahre alten Fahrerin aus Großrosseln. Diese hält an und wird von dem Unfallverursacher überholt, der weiter in Richtung Saarbrücken fährt. Ca. 200 m weiter kommt es zu einem dritten Verkehrsunfall. Hierbei fährt der Unfallverursacher auf den PKW einer 27 Jahre alten Frau aus Weiskirchen auf. Nun setzt er seine Fahrt allerdings nicht mehr weiter fort. Glücklicherweise wird bei den drei Unfällen niemand verletzt. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des 49-Jährigen kann nicht festgestellt werden. Hinweise von weiteren Unfallzeugen bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

