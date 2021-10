Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Kokereistraße (L163) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 56-jährige Frau befuhr mit ihrem silbernen Peugeot die Rudolf-Trenz-Straße aus Richtung Fischzuchtanlage kommend, um anschließend in die Kokereistraße einzubiegen, ohne dabei auf die Vorfahrt des durchgehenden Fahrzeugverkehrs zu achten. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Peugeot Kastenwagens eines 33-Jährigen, der die Kokereistraße in Richtung BAB 620 befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Einmündungsbereich des Hans-Großwendt-Rings geschleudert und die Insassen verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu längeren Staubildungen in beide Fahrtrichtungen.

