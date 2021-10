Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Kunststoffbootes

Völklingen-Geislautern (ots)

Zum wiederholten Male kam es zu einem Einbruchsdiebstahl beim Angelsportverein Wehrden in der Straße Am Hammergraben. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen wurde ein Holzschuppen gewaltsam aufgebrochen und daraus ein doppelwandiges Kunststoffboot entwendet. Aufgrund der Größe und schwere des Bootes müssen mehrere Täter am Abtransport des Bootes beteiligt gewesen sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 450 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell