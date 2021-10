Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt endet am Drive-In-Schalter

Völklingen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Völklingen von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über einen vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer eines BMW in Kenntnis gesetzt, der Schlangenlinien fahrend und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 620 in Richtung Völklingen unterwegs war. Besagter BMW konnte kurze Zeit später von einem Streifenkommando am Drive-In-Schalter eines Schnellimbisses in Völklingen-Fürstenhausen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger aus dem angrenzenden Lothringen, der gerade seine Bestellung aufgeben wollte, war stark alkoholisiert. Ohne Verpflegung musste der Fahrer die Polizeibeamten zunächst auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 29-jährigen erwarteten anschließend wohl nicht nur gesalzene Speisen, sondern auch gesalzene Strafen. Denn wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht nur alkoholisiert, sondern auch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

