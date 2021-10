Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Täter eines Rollerdiebstahls anhand von Videoaufnahmen überführt

Völklingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen setzte ein Anwohner der Völklinger Bergstraße die Polizei Völklingen darüber in Kenntnis, dass sein Motorroller in der Nacht entwendet worden sei. Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnte nachvollzogen werden, dass zwei Täter unbefugt den Hinterhof des Anwesens in der Bergstraße betraten und den dort abgestellten Motorroller des Geschädigten wegschoben. Anschließend suchten die Täter mit dem Motorroller den Hinterhof eines benachbarten Anwesens auf und versuchten, das Fahrzeug dort kurzzuschließen. Als dies misslang, flüchteten die beiden Täter ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Nicht gerade zuträglich für ihre Flucht war der Umstand, dass beide Hinterhöfe mit einer Videoanlage ausgestattet sind und die Tat detailliert aufgezeichnet worden war. So konnten die beiden Täter nur wenige Stunden später von einem Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen in der Völklinger Innenstadt identifiziert werden. Beide Täter, ein 17-jähriger aus Saarbrücken und ein 20-jähriger aus Großrosseln, zeigten sich, offenbar in Anbetracht der Beweislage, geständig. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem Rollerdiebstahl in besonders schwerem Fall.

