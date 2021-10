Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter wirft Stein von einer Brücke auf die Autobahn

Quierschied-Göttelborn (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der A 8 im Bereich der Autobahnbrücke Am Norfeld/Am Hirtenberg. Als ein 41-Jähriger mit seinem Firmenwagen, ein weißer Mercedes-Benz Sprinter, die vorgenannte Brücke in Fahrtrichtung Saarlouis passierte, fiel ein ca. 10 cm großer Stein von der Brücke herab und prallte gegen die Windschutzscheibe des Kastenwagens. Die Windschutzscheibe ging dabei zu Bruch. Der Fahrer des Kastenwagens sowie sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwaige Personen zum Tatzeitpunkt auf der Autobahnbrücke in Höhe Heusweiler beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 entgegen.

