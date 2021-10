Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus PKW

Heusweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Saarbrücker Straße zum Aufbruch eines PKW. Ein bislang unbekannter Täter hebelte an einem vor dem Anwesen Nr. 88 geparkten weißen Peugeot die Fahrertür gewaltsam auf und entwendete aus dem Wageninnern zwei Geldbeutel. Allein der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell