Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch von Getränkeautomaten durch 3 vermummte Täter

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in der Völklinger Straße in Höhe des Anwesens Nr. 85 zum Aufbruch eines Getränkeautomaten. Nach Angaben von Zeugen sei gegen 04:50 Uhr ein dunkler SUV vorgefahren und zwei vermummte Personen seien ausgestiegen und hätten auf den Getränkeautomaten eingeschlagen und getreten. Der Fahrer sei ebenfalls vermummt im Wagen sitzen geblieben. Schlussendlich wurde der Automat mit mehreren Hebelansätzen aufgebrochen und neben dem darin befindlichen Bargeld auch Getränke und Tabak entwendet. Im Anschluss sei der Wagen mit den 3 Personen in Richtung Lauterbach geflüchtet. An dem Wagen sei ein Autokennzeichen für Saarlouis angebracht gewesen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

