Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr im Bereich der Warndtstraße. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Hyundai die Warndtstraße in Richtung Großrosseln und kam aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung im Bereich einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warnbake. Nachdem sie am Fahrbahnrand angehalten hatte wurde sie von einem Zeugen auf den Unfall angesprochen. Dieser hatte den Eindruck, dass die Frau unter alkoholischer Beeinflussung stand und folgte der Frau, als diese sich von der Unfallstelle mit ihrem Wagen in Richtung Großrosseln entfernte. Nachdem der Zeuge die Polizei in Völklingen informiert hatte, konnte die 39-Jährige schließlich auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Großrosseln einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Zudem befand sich der 7-jährige Sohn der Frau im Fahrzeug. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein der Frau sichergestellt.

