Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Großrosseln-Emmersweiler (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in der Rosseler Straße in Höhe des Anwesens Nr. 18. Zunächst befuhr ein 49-Jähriger mit seinem schwarzen Golf die Rosseler Straße in Richtung Landesgrenze. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Toyota einer 64-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Personen schwer verletzt (Thoraxtrauma, Prellungen) und in die umliegenden Kliniken verbracht. Die Rosseler Straße war im Rahmen der Unfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell