Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus/Feuerwache Heusweiler

Heusweiler (ots)

In der Nacht vom 25.09.2021 wurde von bislang unbekannten Tätern in das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwache Heusweiler eingebrochen. Beim derzeitigen Ermittlungsstand wurden Werkzeuge in noch nicht bekannter Menge aus den Einsatzfahrzeugen entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

