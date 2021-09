Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L 276 aus Richtung Karlsbrunn kommend in Fahrtrichtung St. Nikolaus. Am Ortseingang St. Nikolaus kommt er in einer sehr scharfen Rechtskurve auf Grund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er fährt über den Bürgersteig und die Randsteine auf den Grünstreifen und kollidiert am Ende des Grünstreifens mit dem Straßenschild "Zu den Eichen". Beim Überfahren der Randsteine entweicht die Luft aus beiden Vorderreifen. Auf den Felgen fährt 01 weiter bis zur Einmündung Schachtstraße. Von hier aus flüchtet er fußläufig weiter in Richtung Naßweiler, bzw. Landesgrenze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell