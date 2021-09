Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand eines Gartenhauses

Völklingen (ots)

Am 25.09.2021, gegen 04:25 Uhr, kam es in Völklingen in der Hallerstraße zu einem Brand eines ca. 15 qm großen Gartenhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, Polizei und Feuerwehr, stand das Haus bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten wurde das Gartenhaus durch den Brand völlig zerstört. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, hierzu erfolgen weitere Ermittlungen. Zu Personenschaden kam es bei dem Brandgeschehen nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen

