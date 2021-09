Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Völklingen-Lauterbach (ots)

In der Hauptstraße in Lauterbach wurde in der Zeit von 24.09.2021, 22:00 Uhr bis 25.09.2021, 08:20 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt, indem der bislang unbekannte Täter eine Glasflasche gegen die Heckscheibe warf, so dass die Scheibe vollkommen zerstört wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell