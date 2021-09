Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerdieb festgenommen

Völklingen-Saarbrücken (ots)

Völklingen. Am Donnerstagabend konnte ein Streifenkommando hiesiger Dienststelle einen Rollerdieb in einem Supermarkt in der Mettlacher Straße in Saarbrücken-Burbach festnehmen. Der entwendete Motorroller stand auf dem Parkplatz des Supermarktes in Saarbrücken-Burbach als das Streifenkommando auf diesen aufmerksam wurde. Der 20-jährige Täter versteckte sich in dem Supermarkt, nachdem er kurz zuvor Im Betzen in Völklingen ebenfalls in einem Supermarkt einen Ladendiebstahl begangen hatte und mit dem entwendeten Motorroller geflüchtet war. Gegen den amtsbekannten 20-Jährigen aus Großrosseln werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entwendete Roller konnte dem Eigentümer zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell