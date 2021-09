Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Silberner Kleinwagen flüchtet nach Unfall auf Parkplatz

Großrosseln (ots)

Großrosseln. Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Ein silberfarbener Kleinwagen mit französischem Kennzeichen kollidierte beim Ausparken aus einer Parklücke des DM-Marktes mit einem grauen Mercedes. Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend mit ihrem Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

