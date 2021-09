Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter PKW-Diebstahl

Heusweiler (ots)

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:20 Uhr kam es in der Saarbrücker Straße in Höhe des Anwesens Nr. 59 zu einem versuchten PKW-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Fahrzeuginnern eines grauen Hyundai Getz und versuchte diesen zu entwenden, nachdem er zuvor eine Abdeckung aus Kunststoff im Bereich der Lenksäule entfernt hatte. Als dies misslang verließ er das Wageninnern, nicht ohne dieses nach möglichem Diebesgut durchwühlt zu haben. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem versuchten Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

