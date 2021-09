Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pferdes in Püttlingen

Püttlingen-Riegelsberg (ots)

Ein 55jähriger Fahrer eines VW mit SB-Kreiskennzeichen befährt am Freitag, den 17.09.2021 gegen 19:45Uhr die L 269 aus Püttlingen kommend in Fahrtrichtung Riegelsberg. In Höhe der Einmündung Sommerbergstraße, 66346 Püttlingen, quert plötzlich ein Pferd, ohne Reiter aus einem Waldweg kommend, von rechts die Fahrbahn. Es kommt zur Kollision zwischen dem VW und dem Pferd. Der VW wird durch die Kollision erheblich im Frontbereich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit, weshalb dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer des VW erleidet durch das Unfallgeschehen einen Schock. Im Rahmen von Suchmaßnahmen im angrenzenden Waldstück stellt ein Unfallzeuge auf dem Waldweg, ca. 500 Meter von der Unfallstelle entfernt, die 26jährige Reiterin des Pferdes fest, die von diesem abgeworfen wurde und über Schmerzen am Kopf und an der Hüfte klagte. Die Reiterin und der Fahrzeugführer wurden zur medizinischen Begutachtung und Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Pferd wurde, ersten Erkenntnissen zu Folge, nur leicht verletzt und musste durch einen Veterinär versorgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell