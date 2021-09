Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen-Geislautern

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021 zwischen 15:00Uhr und 16:00Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Ludweilerstraße in 66333 Völklingen-Geislautern gegen eine Palisadenmauer, beschädigte diese und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallhergang, auf den Pkw oder den Fahrer geben kann oder Zeuge des Unfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898/2020 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

