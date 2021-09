Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streife wurde am Sonntag, den 19.09.2021 gegen 02:05Uhr ein schwarzer Opel Corsa in der Straße Zum Veltheimstollen in 66346 Püttlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der 34jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, weshalb auf hiesiger Dienststelle zunächst einen Drogenvortest durchgeführt wurde, welcher ein positives Ergebnis brachte. Durch einen verständigten Arzt wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell