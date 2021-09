Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler, Obersalbach-Kurhof (ots)

Am Mittwoch gegen 02:50 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen VW Polo befuhr zunächst die Dorfstraße aus Richtung Albertstraße kommend in Richtung Schwarzenholzer Straße. In Höhe des Anwesens Nr. 31 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Nach Angaben eines Zeugen sei der VW im Frontbereich massiv beschädigt worden. Im Anschluss sei der Fahrer mit dem noch fahrbereiten VW Polo von der Unfallstelle geflüchtet. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

