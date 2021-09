Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in der Ludweiler Straße in Höhe des Anwesens Nr. 59. Ein 19-Jähriger befuhr zunächst die Ludweilerstraße aus Richtung Völklingen kommend und stieß in der Folge ohne Fremdeinwirkung gegen einen am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten PKW. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und im Anschluss ins Knappschaftsklinikum Püttlingen verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass er während der Fahrt eingeschlafen war. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann den Roller unter alkoholischer Beeinflussung geführt hatte. Darüber hinaus hatte er Betäubungsmittel konsumiert. Auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kennzeichen an dem Roller stammte aus einem Diebstahl. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

