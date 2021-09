Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Straßenverkehr in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Völklingen eine Verkehrskontrolle bei einem Hyundai Kleinwagen in der Trierer Straße in Heusweiler durch. Das Fahrzeug wurde zuvor unsicher geführt. Bei der Kontrolle wurde bei dem 21 Jahre alten Fahrer aus Heusweiler festgestellt, dass dieser stark alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus in Völklingen entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell