Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion Völklingen über einen randalierenden Mann im Bereich der Wolfskaulstraße in Riegelsberg informiert. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnte der besagte Mann zusammen mit seiner Lebensgefährtin in der Hixberger Straße festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden waren alkoholisiert und gaben zu, dass sie sich gestritten hätten. Hierbei habe der Mann unter anderem gegen einen Mülleimer getreten. Bei einer Nachschau wurde von den Polizeibeamten festgestellt, dass der besagte Mülleimer beschädigt worden war, sodass gegen den Störer ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell