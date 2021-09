Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am späten Samstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in der Straße Im Mühlengrund in Püttlingen ein Verkehrsunfall ereignet habe. Die augenscheinlich alkoholisierte Unfallverursacherin habe beim Rangieren einen geparkten PKW touchiert und sich anschließend fußläufig von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Für die eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt vor Ort. Die 28 Jahre alte Unfallverursacherin konnte unweit der Unfallörtlichkeit auf einer Feier angetroffen werden. Sie stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung, sodass sie zur Polizeidienststelle in Völklingen verbracht werden musste. Hier wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Sie erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht.

