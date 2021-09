Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrraddiebstahl in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am Freitag, den 10.09.2021, gegen 15:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter ein schwarzes Mountainbike vor einem Wohnhaus in der Lothringer Straße in Püttlingen. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein maskiertes Kind bzw. Jugendlichen gehandelt habe.

Hinweise zur Tat oder zum Täter können bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell