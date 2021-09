Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jugendliche treten Außenspiegel von Pkw ab

Völklingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche traten Freitagnacht gegen 02:15 Uhr, den Außenspiegel eines in der Hofstattstraße geparkten grauen Citroen Cactus C4 ab. Ein Anwohner konnte die beiden Jugendlichen bei der Tatausführung beobachten. Diese flüchteten jedoch zu Fuß in die Poststraße. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

